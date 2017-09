Vertuschen oder Veröffentlichen?

Fallstudie: Eine ambitionierte Ärztin möchte den nächsten Karriereschritt machen. In der Rettungsstelle eines Klinikums will sie ein professionelles Fehlermanagement einführen. Als ihr selbst ein grober Schnitzer unterläuft, steckt sie in der Zwickmühle: Kostet zu viel Offenheit sie am Ende den Aufstieg? Von Simone M. Ostermann und Erik Schäfer

Tom Merton / Getty Images

Im Jahr 1920 führte die Harvard Business School die Case-Study-Methode ein. Dabei beschäftigen sich die Studenten mit konkreten Problemen aus dem Alltag von Unternehmen. Fallstudien gehören heute weltweit zum Standard in der Managerausbildung. In jedem Heft präsentieren wir unseren Lesern einen fiktionalisierten Fall und Lösungsvorschläge von Experten.

Lisa Kömmer spannte die Kiefermuskeln an, um nicht zu sehr zu grinsen. Gerade hatte ihr Chef, der weltbekannte Unfallchirurg und langjährige ärztliche Direktor Hermann Bradow, ihr eröffnet, dass er mit ihren ersten Monaten als Funktionsoberärztin in der Rettungsstelle sehr zufrieden gewesen sei.

"Frau Kollegin, Sie sind ambitioniert, hungrig und zu 120 Prozent für den Job engagiert. Sie haben in den letzten Wochen nicht nur medizinisch exzellente Arbeit geleistet, Sie haben auch Zug in unsere Rettungsstelle gebracht. Dass Patienten bei uns stundenlang auf eine Erstsichtung warten müssen, ist dank Ihrer organisatorischen Kniffe mittlerweile eine Seltenheit", sagte Bradow und blickte über den Rand seiner Brille. Das Uranos Klinikum gehörte zu einem Netzwerk privat geführter Krankenhäuser. Nicht besonders groß, aber auch nicht besonders klein, konnte es auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Im Herzen von Berlin gelegen, zog es aufgrund seiner erstklassigen Fachabteilungsspezialisierung die besten Ärzte an - wie Chefarzt Bradow, der langjährige Leiter der unfallchirurgischen Abteilung inklusive der Zentralen Rettungsstelle. Er war penibel, introvertiert und eine internationale Koryphäe.

Bradow saß mit Kömmer in seinem Büro, das dekoriert war mit Zertifikaten und Auszeichnungen.

"Es freut mich, dass Sie meine Arbeit schätzen", sagte Lisa Kömmer. "Ich wollte immer in die Rettungsmedizin, meine Arbeit erfüllt mich sehr."

"Das spüre ich", sagte Bradow. "Wenn Sie sich in der Führung der Rettungsstelle weiterhin bewähren, könnte ich mir durchaus vorstellen, Sie dort zur ärztlichen Leiterin zu machen, das entspräche dem Rang einer leitenden Oberärztin, mit allen Gestaltungsspielräumen."

Kömmer konnte ihr Grinsen nicht länger verbergen. "Vielen Dank, Herr Professor Bradow. Ich werde weiterhin mein Bestes geben!"

"Schon recht", sagte der Professor, schob seinen Stuhl nach hinten und stand auf. Er war kein Mann großer Worte. "Dann mal los."

Lisa Kömmer, die zwei Jahre ihrer Facharztausbildung zur Unfallchirurgin im Johns-Hopkins-Krankenhaus in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland absolviert hatte, war elektrisiert: Die Rettungsmedizin war ihr Steckenpferd. Sie glaubte fest daran, mit organisatorischen Veränderungen und Prozessverbesserungen, die sie in den USA kennengelernt hatte, die Rettungsstelle nicht nur fachgerecht führen, sondern auch zu einem Leuchtturm an Exzellenz und Patientenzufriedenheit machen zu können.

"So wie der Laden bald laufen wird, wird Bradow gar keine andere Möglichkeit haben, als mich schnellstens zur leitenden Oberärztin zu befördern", erzählte sie ihrer besten Freundin Klara beim Sonntagsspaziergang im Volkspark Friedrichshain. Eine Tradition, die die Ärztinnen gern pflegten - zumindest wenn keine von beiden Dienst hatte.

"Ich freu mich so sehr für dich", sagte Klara. "Diesmal passt es wirklich: toller Job, tolles Team, toller Chef."

"Und es ist noch besser: Er steht kurz vor der Rente und ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Es lohnt sich also doppelt, wenn ich mich anstrenge."