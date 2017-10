Hürdenlauf zur Anmeldung

Fallstudie: Ein Veranstalter von Extremläufen denkt über die Einführung eines kostenpflichtigen VIP-Programms nach. Wie werden die Stammkunden darauf reagieren? Von Marco Bertini und Nader Tavassoli

picture alliance / dpa

Am Montag nach dem Marathon in Phoenix war Erica Jackson, Marketingchefin der Mendoza Marathon Corporation (MMC), schon früh aufgestanden. Sie wollte sehen, wie die Menschen Schlange standen, um sich für das Event im kommenden Jahr anzumelden. Eigentlich hatte sie begeisterte Gesichter erwartet. Doch die Leute wirkten mürrisch und ließen die Schultern hängen.

Alan Kurtz, der Geschäftsführer von MMC, stand am Rand des Marathongeländes. Jackson wollte sich zu ihm gesellen, doch einer der Läufer fing sie ab. "Arbeiten Sie bei Mendoza?", fragte er. Seine Stimme klang verärgert.

Jackson warf einen Blick auf das MMC-Logo auf ihrer Wasserflasche, dachte an die passende Kappe auf ihrem Kopf und wusste, dass Ausflüchte zwecklos waren. Sie war erst seit sechs Wochen bei dem Unternehmen; vorher hatte sie jahrelang als Marketingchefin bei Atawear, einem Hersteller von Sportkleidung, gearbeitet. Als begeisterte Läuferin freute sie sich über die Chance, mit dem Unternehmensgründer, CEO und Ex-Olympiateilnehmer Danny Mendoza zusammenarbeiten zu können. MMC veranstaltete Läufe, die Elemente von Ultramarathons und Hindernisläufen nach Art von Militärübungen miteinander verbanden. An dem Event, das Ende der 90er Jahre gestartet war, hatten zunächst nur Danny Mendoza und seine Freunde teilgenommen. Inzwischen veranstaltete MMC jedes Jahr über 50 Läufe in Kanada, Europa und den USA. Mittlerweile konnte Mendoza nicht mehr selbst an allen Läufen teilnehmen, doch er spornte seine Mitarbeiter an, so oft wie möglich mitzulaufen. Ihm war es stets wichtig gewesen, mit den MMC-Sportlern - vor allem den "Mendoza Maniacs", wie der harte Kern der Läufer sich selbst nannte - in Kontakt zu bleiben.

"Das ist echt ein Albtraum", beklagte sich der Läufer. "Ich bin gestern nicht mitgelaufen, doch weil ich mich für den Marathon im nächsten Jahr registrieren will, bin ich über Nacht von L. A. hierhergefahren. Ich habe mir dafür extra einen Tag freigenommen, und jetzt stecke ich in dieser Warteschlange fest."

"Sie können sich auch online anmelden", wollte Jackson ihn aufklären; doch er verdrehte schon die Augen, noch ehe sie den Satz beendet hatte.

Fallstudie



Jackson seufzte. Mendoza hatte ihr geraten, in den ersten Wochen ihrer neuen Tätigkeit eine Listening-Tour anzutreten und möglichst viele MMC-Mitarbeiter und -Läufer kennenzulernen. Dabei war ihr schnell klar geworden, dass der Registrierungsprozess für die Marathons ein großer Schwachpunkt war: Er frustrierte sowohl langjährige Fans als auch Leute, die erstmals an einem Mendoza-Marathon teilnehmen wollten. Es gab derzeit zwei Möglichkeiten: Man konnte sich - zusammen mit Tausenden anderen - entweder online registrieren (normalerweise ein sinnloses Unterfangen, denn laut einem Artikel in "GQ" waren die MMC-Rennnummern schneller ausverkauft als Karten für Bruce-Springsteen-Konzerte) oder sich direkt am Marathongelände anstellen, um eines der Tickets zu ergattern. Hier musste man nur mit ein paar Hundert anderen Interessenten konkurrieren - das war viel aussichtsreicher, weshalb sich MMC-Fans meist für diese Alternative entschieden. Sie registrierten sich sogar für Events, an denen sie wahrscheinlich nicht teilnehmen würden, nur für den Fall, dass sie keine Rennnummer für den Lauf ihrer Wahl bekamen. Für sie waren Menschen, die ihre Tickets online bestellten, Dilettanten, die man nicht ernst nehmen konnte. Mendoza-Maniacs stellten sich oft schon im Morgengrauen an, um garantiert nicht leer auszugehen.

"Wie heißen Sie?", fragte Jackson, der die MMC-Tätowierung des Läufers auffiel.

"Toby, elf." So stellten die Maniacs sich vor: mit ihrem Namen und der Anzahl der absolvierten Läufe. "Aber dieser Registrierungsprozess macht mich wahnsinnig. Ich bin begeisterter Sportler. Meine Frau ärgert sich sowieso schon darüber, dass ich so viel Zeit und Geld in das Training investiere. Durch den Zeitaufwand für die Registrierung wird alles noch schlimmer."

"Ich bin Erica, null - bisher. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir daran arbeiten, den Anmeldungsprozess zu vereinfachen. Die genauen Details haben wir zwar noch nicht festgelegt, aber wir sind auf einem guten Weg." In diesem Moment setzte die Warteschlange sich in Bewegung. Toby warf ihr einen skeptischen Blick zu und ließ sich von der Menschenmenge weiter nach vorn schieben. Als Jackson sich umdrehte, stand Alan Kurtz direkt hinter ihr.

"Du machst den Fans ja schon große Versprechungen", stellte er mit einem spöttischen Lächeln fest.

"Der Mann hat völlig recht", erwiderte Jackson. "Ich hoffe, dass dein Plan die Situation für die Tobys dieser Welt verbessern wird."