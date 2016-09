Erleuchtung auf Raten

Fallstudie: Ein Hersteller von Hightech-Straßenlaternen will seine Produkte nicht länger verkaufen, sondern nur noch vermieten. Doch dann möchte ein Kunde 5000 Leuchten kaufen. Soll der Anbieter den Deal noch machen oder die neue Strategie durchziehen? Von Mitchell Weiss

Christoph Kadur

Da ist noch eine!", rief der kleine Junge und zeigte auf eine dunkle Straßenlaterne am anderen Ende des Parks. "Aber die ist auch aus!" Cameron Burke bedauerte, dieses Spiel mit seinem vierjährigen Sohn begonnen zu haben. Sein Unternehmen Lumiscape produzierte intelligente und vernetzte Straßenleuchten, die mittlerweile in verschiedenen Städten in den USA installiert waren - unter anderem in Cleveland, wo sie gerade seine Eltern besuchten.

Er und Graham hatten beschlossen, noch einen kurzen Ausflug in den Forest Hill Park zu machen, bevor es für seinen Sohn Zeit war, ins Bett zu gehen. Aus Spaß hatte er Graham aufgefordert, alle Straßenlaternen zu zählen, die er finden konnte. Dabei waren sie jetzt bereits auf drei gestoßen, die nicht funktionierten.

"Selbst in meiner Heimatstadt wissen sie nichts mit unseren Produkten anzufangen", dachte Burke bei sich, als er seinen Sohn über den Spielplatz jagte. Er schwor sich immer wieder, die Zeit mit seiner Familie zu genießen und nicht permanent an das Unternehmen zu denken - doch schien ihm das kaum zu gelingen.

Seine Firma war sechs Jahre alt. Burke hatte sie mit der Idee gegründet, LED-Straßenleuchten zu entwickeln, die das zuständige Straßenamt per Mobilfunksignal informieren, sobald eine Diode ausgetauscht werden muss. Er arbeitete damals als persönlicher Referent des Bürgermeisters von Philadelphia - seine erste Anstellung nach dem Studium - und wusste nur zu gut, wie viel Zeit die Mitarbeiter der Stadtverwaltung damit zubrachten, Beschwerden über defekte Straßenlaternen aufzunehmen und Fehler zu beheben.

Zugleich aber verfolgte er einen größeren Plan: Die Produkte von Lumiscape waren dafür ausgelegt, alle möglichen Daten zu sammeln - zu Luftfeuchtigkeit, Bewegung oder seismischen Aktivitäten, vor allem aber zur UVA- und UVB-Strahlung und zur allgemeinen Umgebungshelligkeit, sodass jede Straßenleuchte bedarfsgerecht gedimmt werden konnte. Seine innovativen Systeme sollten dazu beitragen, den Energieverbrauch der Kommunen zu drosseln, die Wartungskosten zu senken und zugleich die Zufriedenheit der Bürger zu erhöhen. Lumiscape hatte seinen Hauptsitz in Philadelphia und mittlerweile Kunden in fast allen Bundesstaaten der USA und sogar in einigen europäischen Ländern.

Burke war zufrieden damit, wie gut seine Systeme in einigen Städten arbeiteten. "Aber hier klappt es nicht", dachte er. Und ihm waren ähnliche Fälle installierter, aber ungenutzter Systeme bekannt. Einige Städte und Gemeinden hatten Laternen aufgestellt, aber ihre technischen Fähigkeiten brachliegen lassen, sodass die Systeme nicht ordnungsgemäß gewartet und die erhofften Energieeinsparungen nicht erzielt wurden. Andere hatten auf vorhandene Bestände an Natriumdampflampen zurückgegriffen, statt die neuen Straßenlaternen wie vorgesehen mit intelligenten LED-Leuchtmitteln auszustatten. Manche Kommunen hatten wiederum nur einen Teil der gekauften Laternen installiert. Burke hatte unterschätzt, wie schwierig es für die Kommunen war, Geschäftsabläufe umzustellen, selbst wenn sie guten Willens waren.

Angesichts solcher Fehlentwicklungen hatte die Geschäftsleitung im Jahr zuvor beschlossen, das Vertriebsmodell umzustellen, von Verkauf auf Vermietung. Statt die Straßenlaternen zu verkaufen und den Städten deren Management zu überlassen, wollte Lumiscape seine Beleuchtungssysteme fortan nur noch vermieten. Eine monatliche Gebühr sollte sämtliche Leistungen abdecken, von der Inbetriebnahme über die Wartung bis hin zur Betreuung der Software. In einem Pilotprojekt hatte Lumiscape außerdem die Leuchtmasten an drei Standorten mit WLAN ausgerüstet, sodass diese Städte ihren Bürgern und Besuchern hier öffentliche Internetzugänge anbieten konnten.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung hatten den Vorschlag von Burke und Stacy Hamiko, der Leiterin des operativen Geschäfts, auf ein Mietsystem umzusteigen, einstimmig angenommen. Da das Konzept der intelligenten Stadt immer mehr Anhänger fand, sollte das neue Vertriebsmodell Wachstum für die Technologieplattform von Lumiscape generieren. Das Unternehmen behielt damit mehr Kontrolle über seine Produkte und seine Marke. Außerdem würde das Modell einen stetigeren Ertragsstrom erzeugen, was für künftige Investoren deutlich attraktivere Finanzkennzahlen bedeuten würde.

"Höher!", rief Graham. Als Cameron Burke der Schaukel erneut Schwung gab, fühlte er sein Handy vibrieren. In der Annahme, es sei eine Nachricht seiner Frau, die eine Konferenz an der Westküste besuchte, sah er nach. Die Mitteilung war von Stacy Hamiko: "Lebenszeichen aus Houston. Sie wollen 5000 Leuchten kaufen."

"Houston?!", platzte es laut aus Burke heraus.

"Texas!", schrie Graham.

Cameron Burke lachte und sagte: "Richtig, Großer!"

Sechs Jahre zuvor war Houston einer der ersten Kunden von Lumiscape gewesen. Der Stadtdirektor hatte damals ursprünglich 6000 Lampen kaufen wollen, musste seine Bestellung aber aus Budgetgründen auf 1000 Stück reduzieren. In der Hoffnung auf eine spätere Nachbestellung hatte Neil Hart, der Vertriebsleiter von Lumiscape, Kontakt zum Kunden gehalten.

Und jetzt war es wohl so weit. Es gab nur ein Problem: Lumiscape verkaufte keine Straßenlaternen mehr.