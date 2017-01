Eine Frage der Positionierung

Fallstudie: Der peruanische Bekleidungshersteller Tela versucht sich einer globalen Marke gegenüber zu behaupten. Telas Ponchos sind hochwertiger, nachhaltiger und billiger. Mit welcher dieser Botschaften soll das Unternehmen in den Wettbewerb ziehen? Von Jill Avery

Christoph Kadur

Es ist schon ein komisches Gefühl, so heimlich mitzuhören", gestand Alejandra Chirinos, Gründerin und Chefin des Poncho-Labels Tela, ihren Kollegen. Sie saßen in einem Konferenzraum in Lima und verfolgten über Skype die Diskussion einer Fokusgruppe in Surrey (England). Die Gruppe sprach über die modischen Ponchos, die Alejandras fünf Jahre altes Unternehmen Tela herstellte.

Marketingleiter Ricardo Rodriguez lachte leise. "Sie wissen doch, dass sie beobachtet werden", sagte er. Die Marktforschungsberaterin Soledad Orellana, die diese Sitzung arrangiert hatte, nickte bestätigend. "Die Kameras sind unübersehbar."

Das war Chirinos' erste Fokusgruppe. Sie hatte diesem Vorschlag nur zugestimmt, weil Rodriguez und ihr oberster Vertriebler Miguel Martinez sie überzeugt hatten, dass Tela mehr für sein Marketing tun müsse. Denn das Unternehmen wollte auf internationaler Ebene mit dem in den USA ansässigen Ponchohersteller Saira konkurrieren. Während die Ponchos von Tela aus regionalen, nachhaltigen Materialien in Peru hergestellt wurden, produzierte Saira seine Ponchos aus billigerem Material in Bangladesch unter dem Label "peruanisches Design". Saira hatte seine Produkte ein paar Jahre früher auf den Markt gebracht als Tela und in Westeuropa, Nord- und Südamerika (genauer gesagt: in allen südamerikanischen Ländern außer Peru) rasch 60 Prozent des Marktes für diese Sparte erobert. Das war vor allem auf das klug ersonnene und intensiv vermarktete "Kaufe einen, spende einen"-Geschäftsmodell zurückzuführen: Genau wie Toms es mit Schuhen und Warby Parker mit Brillen praktizierte, spendete auch Saira für jeden verkauften Poncho eines dieser Kleidungsstücke an einen bedürftigen Menschen.

Doch auch Tela verfolgte eine soziale Mission: Das Unternehmen beschäftigte einheimische, traditionelle Weber und hatte Programme initiiert, um unterprivilegierten Peruanerinnen das Weben beizubringen. Zudem waren die Ponchos von Tela nicht nur echt peruanisch, sondern kosteten im Einzelhandel lediglich zwischen 38 und 60 Euro, während man für die Produkte von Saira schon 55 bis 90 Euro hinblättern musste. Doch leider war es Tela bisher nicht gelungen, diese Botschaft auch über die Grenzen seines heimischen Marktes hinaus zu verbreiten - und Peru war zu klein, um dem Unternehmen kontinuierliches Wachstum zu ermöglichen.

Rodriguez hatte beim Konkurrenten Saira als Marketingleiter die Region Südamerika betreut, bevor er zu Tela gewechselt war. Jetzt wollte er seiner neuen Chefin bei der Beantwortung der Frage helfen, wie man ihre Marke besser positionieren konnte. Sie war froh darüber, einen Berater mit so großer Erfahrung gefunden zu haben; außerdem waren sie beide begeistert von ihrem Produkt und ihrer Heimat Peru. Gemeinsam hatten Chirinos und Rodriguez beschlossen, einen beträchtlichen Anteil ihres knapp bemessenen Marketingbudgets in Marktforschung zu investieren: Sie wollten verschiedene Werbebotschaften für wichtige Expansionsmärkte wie beispielsweise Großbritannien entwickeln und testen.

Auf dem Bildschirm war gerade eine britische Moderatorin zu sehen, die vor zehn ihrer Landsleute stand. "Wenn Sie die Ponchos, die Sie in den Händen halten, mit nur einem einzigen Wort beschreiben müssten, welches Wort würde Ihnen einfallen?", fragte sie.

"Weich", erwiderte eine Frau mit rot gefärbten Haaren.

"Peru", antwortete eine ältere Dame.

"Echt", sagte ein Mann mit einem Nasenring.

"Ich weiß, dass das mehr als nur ein Wort ist - aber ich habe eine Frage", warf ein junger Mann aus einer der hintersten Reihen ein. "Das ist doch der gleiche Poncho wie der von Saira, oder nicht? Nur mit einem anderen Label?"

Rodriguez zuckte zusammen. "Aua, das tut weh", sagte er. Denn bisher hatte er in dem Glauben gelebt, dass es sich bei den wohltätigen Spenden von Saira lediglich um einen klugen Marketingschachzug handelte, um die Tatsache zu vertuschen, dass diese Produkte ihren hohen Preis eigentlich gar nicht wert waren.

"Eigentlich ist das gar nicht so schlecht", widersprach Martinez. "Wenn die Kunden keinen Unterschied zwischen unseren Ponchos und denen von Saira erkennen, unsere aber billiger sind, wird es uns leichtfallen, der Konkurrenz etwas von ihrem Marktanteil abzujagen."

Der Preis war der ständige Streitpunkt zwischen den beiden Managern: Sollte Tela die Qualität und Echtheit seiner Produkte in den Mittelpunkt seiner Marketingbotschaft rücken oder seine günstigen Preise? Chirinos hatte immer wieder dafür plädiert, vor allem auf die soziale Mission des Unternehmens abzuheben. Manchmal brachte es sie zur Weißglut, dass Saira das Image für sich beansprucht hatte, Ponchos zu produzieren, mit deren Erwerb man gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun konnte.

Tela hatte nie eine Chance gehabt, sich mit dieser Botschaft zu positionieren. Doch Orellana und ihre Kollegen waren sich darüber einig, dass das Unternehmen eine einfache, prägnante Werbebotschaft brauchte, um Kunden auf der ganzen Welt von seinen Produkten zu überzeugen. Saira hatte den "Kaufe einen, spende einen"-Slogan entwickelt. Wofür sollte die Marke Tela stehen?

"Wir sind nicht hierhergekommen, um alte Argumente wiederzukäuen", mahnte Chirinos und richtete ihren Blick auf den Bildschirm. "Wir wollen lieber hören, was die Teilnehmer dieser Gruppe über unser Produkt zu sagen haben."