Dem Gewissen folgen oder Karriere machen?

Fallstudie: Eine Berufseinsteigerin erhält eine fragwürdige Anweisung von ihrem Chef. Soll sie diese gegen ihre Überzeugungen befolgen - oder sich dagegen wehren und ihren Job riskieren?

Susan Kim war sich nicht sicher, ob sie ihren künftigen Chef richtig verstanden hatte. Für ein Telefonat zwischen San Francisco und Seoul war die Verbindung eigentlich ganz gut. Trotzdem bat sie Sukbin Moon, seine Bitte noch einmal zu wiederholen.

Mr. Moon (ihr Vater Don, der zur Hälfte koreanischer Abstammung war, hatte Susan erklärt, dass sie ihn so nennen solle) leitete die Zantech-Filiale in Seoul. Susan hatte gerade ihr Sommerpraktikum bei dem Unternehmen für Cybersicherheit angetreten und hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon in Seoul mit Mr. Moons Team zusammenarbeiten sollen; doch leider hatte es Probleme mit ihrem Visum gegeben. Daher hatte Emma Visser, die das Praktikantenprogramm von Zantech leitete, ihr vorgeschlagen, von San Francisco aus zu arbeiten, bis die Schwierigkeiten behoben waren.

Eine von Susans Hauptaufgaben während des Praktikums bestand darin, Mr. Moon bei seiner Marktforschungsarbeit zur Hand zu gehen. Dazu sollte sie andere Technologieunternehmen (teilweise auch direkte Konkurrenten von Zantech) um Angaben zu deren Produkten, Serviceleistungen, Kunden, Umsätzen und anderen relevanten Daten bitten. Er hatte ihr bereits eine Liste von Zielunternehmen und Ansprechpartnern gemailt. Doch bei ihrem heutigen Telefonat hatte er ihr nahegelegt, bei der Kontaktaufnahme mit diesen Gesprächspartnern doch lieber ihre Universitätsmailadresse zu verwenden und sich als MBA-Studentin vorzustellen.

Offenbar spürte er ihr Zögern, denn er setzte hinzu: "Das ist allgemein üblich. Nur so kommen wir an wahrheitsgetreue Informationen."

Susan rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl hin und her. Das war ihr erstes Gespräch mit ihrem neuen Vorgesetzten, bei dem sie natürlich einen möglichst positiven Eindruck hinterlassen wollte.

"Anders bekommen Sie die Informationen nicht", brach Mr. Moon schließlich das Schweigen. "Unsere früheren Praktikanten sind auch so vorgegangen. Sie brauchen also keine Bedenken zu haben."

Da Susan immer noch nicht wusste, wie sie reagieren sollte oder wie offen sie sein durfte (ihr Vater hatte ihr erklärt, dass direkte Konfrontationen in den meisten asiatischen Kulturen verpönt sind), sagte sie einfach nur: "Okay", stellte noch ein paar Fragen zu den Informationen, die sie einholen sollte, und legte auf.

