Grenzen des Wachstums

Fallstudie: Ein Großbauer erlebt die dritte Dürre in Folge und muss sein Land brach liegen lassen. Er liebäugelt damit, noch tiefere Brunnen zu bohren und auf Bioproduktion umzusteigen - oder ist es besser, mit der Familientradition zu brechen und in Solarmodule zu investieren? Von Forest L. Reinhardt und Alison Beard

Christoph Kadur

Am liebsten fährt Pete Walker jeden Morgen zuerst einmal um seine Felder. Natürlich könnte er seine Pflanzen auch an den Computerbildschirmen im Farmhaus überwachen; aber es freut ihn, den bestellten Boden und die aus der Erde hervorsprießenden Pflanzen zu sehen, den Geruch von reifen Feldfrüchten zu atmen. Zufrieden lehnt er sich dann in seinem Jeep zurück, trinkt Kaffee und richtet seinen Blick auf den Horizont. Unter dem blassblauen, wie immer wolkenlosen kalifornischen Himmel dehnen sich die fast 10¿000 Hektar der Walker Farms vor ihm aus.

So auch heute. In einer Stunde würden seine Geschwister zu der regelmäßig stattfindenden Gesellschafter-konferenz eintreffen, drei Schwestern und zwei Brüder. Obwohl sie Pete vor vier Jahren einstimmig zum Nachfolger ihres alternden Vaters Grant als CEO der Farm gewählt hatten, waren alle sechs Geschwister gleichberechtigte Anteilseigner und hatten eine Stiftung gegründet, die auch ihren Kindern zugutekam.

Der erste Punkt auf ihrer Tagesordnung war die Oberflächenwasserzuteilung, die in diesem Jahr aufgrund einer anhaltenden Dürreperiode im Staat Kalifornien wieder einmal bei null lag. Das war zwar keine Katastrophe (die Farm hatte in den Bau von Brunnen zum Anzapfen von Grundwasser und in Tropfbewässerung investiert, um das Wasser so effizient wie möglich zu nutzen), aber dennoch eine Enttäuschung. In den letzten drei Jahren hatten sie fast 2500 Hektar ihres Landes brach liegen lassen müssen, und es schmerzte Pete, in diesem Frühjahr womöglich wieder zu dieser Maßnahme gezwungen zu sein.

In seiner Kindheit hatte er seinen Vater stets auf die Felder begleitet und beobachtet, wie dieser mit Pflanzen und Technologien experimentierte, mit deren Hilfe die Farm Trockenperioden leichter überstehen konnte. Statt des Getreides, der Baumwollpflanzen und Melonen, die sie in Petes Jugend angebaut hatten, spezialisierten sich die Walker Farms jetzt auf Produkte, die hauptsächlich in Kalifornien kultiviert wurden, wie beispielsweise Mandeln, Pistazien und Tomaten. Durch diese Marktführerschaft konnten sie einen Teil der höheren Wasserkosten an die Verbraucher weitergeben.

Vor etwa zehn Jahren war Pete außerdem erfolgreich in die Verarbeitung von Mandeln, Tomaten und Tiefkühlgemüse eingestiegen: Inzwischen besaßen die Walker Farms große Anteile an drei Fabriken im Central Valley.

Aber was sollten sie als Nächstes tun? Sollten sie noch weiter in die Tiefe bohren und Wasser heraufpumpen, bis es endlich wieder regnete? Das war ihre bisherige Strategie gewesen; doch Pete sehnte sich nach kreativeren Lösungen. Die Walker Farms grenzten an eines der größten Umspannwerke Kaliforniens. Wenn er eine Parzelle seines Landes für 25 Jahre zur Gewinnung von Solarstrom verpachtete, brächte ihm das genauso hohe Gewinne wie der Tomatenanbau - ohne dass er sich den Kopf wegen der Bewässerung zu zerbrechen brauchte. Manchmal sagte Petes Frau Sally im Scherz, die Familie solle doch lieber die immer noch hohen Immobilienpreise nutzen, den Betrieb in Kalifornien verkaufen und sich in Seattle niederlassen, wo sie ganz bestimmt nie wieder über Mangel an Regen zu klagen haben würden.

Stattdessen könnten sie freilich auch auf biologischen Anbau umsteigen. Dafür brauchte man zwar genauso viel Wasser wie für jeden anderen Farmbetrieb, könnte aber sehr viel höhere Einnahmen erzielen. Ein Pfund Tomatenmark aus biologischer Erzeugung kostete etwa 75 bis 80 US-Cent, das vergleichbare konventionelle Produkt nur knapp 40 Cent. Um das Biozertifikat zu erhalten, dürften auf dem Land drei Jahre lang keine Pestizide mehr ausgebracht worden sein: Diese Anforderung erfüllten die brach liegenden 2500 Hektar mittlerweile. Der Leiter der Fabrik für Tiefkühlgemüse drängte Pete schon lange dazu, diesen Schritt zu wagen.

Als er in die Einfahrt des Farmhauses fuhr, stand sein jüngerer Bruder Sam bereits an der Küchentür und winkte ihm zu.

Pete warf einen Blick auf seine Armbanduhr. "Du bist zu früh dran!", rief er ihm zu.

"Ich weiß", rief Sam zurück und grinste. "Aber wenn ich schon einmal hier bin, will ich unbedingt in den Genuss von drei Mahlzeiten kommen. Nirgends schmeckt es so gut wie bei Muttern."

Bei den Walkers fand nach der Konferenz immer ein großes Familienfest statt: Die Ehepartner und Kinder der Geschwister kamen für einen ganzen Tag auf die Farm, aßen mittags draußen auf den Feldern belegte Brote und veranstalteten zum Abendessen ein großes Picknick. Pete war an diesen Tagen immer ein bisschen nervös - schließlich war es nicht so einfach, ein Unternehmen zu leiten, von dem drei Generationen der eigenen Familie abhingen, wo es Meinungsverschiedenheiten zu schlichten galt und schwierige Entscheidungen zu treffen. Doch spätestens bis zum Sonnenuntergang gelang es ihm dann doch stets, sich zu entspannen. Diese Farm und diese Familie waren das Vermächtnis seines Vaters; also würde es auch seine Aufgabe sein, sie zusammenzuhalten.