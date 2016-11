Büroromanze mit Folgen

Fallstudie: Die Starverkäuferin eines Start-ups hat eine leidenschaftliche Affäre mit dem Finanzvorstand. Nach der schmerzhaften Trennung soll sie mit seiner neuen Freundin eng zusammenarbeiten. Was nun? Von J. Neil Bearden

Christoph Kadur Fallstudie "Büroromanze mit Folgen"

Brad: Wie wär's mit einem Drink nach dem letzten Meeting?

Elizabeth: Die ganze Truppe?

Brad: Nur wir zwei. Die anderen fliegen nach Hause.

Elizabeth: Okay. Hotelbar um 7?

Brad: Bis dann.

An diesem ersten Abend lief weiter nichts. Ja, Brad hatte mit ihr geflirtet, und sie hatte zurückgeflirtet. Zwei Stunden lang hatten sie an der Bar gesessen. Aber sie war klug genug, es dabei zu belassen. Er war der Finanzvorstand eines Software-Start-ups mit rund 75 Mitarbeitern. Sie war die Starverkäuferin des Unternehmens. Beide besuchten hier eine Konferenz mit jeder Menge Branchenkontakten, alles auf Spesen. Vielleicht würde sich aus dem Flirt etwas entwickeln, vielleicht auch nicht. Aber wenn ja, dann wollte sie, dass der Anfang sich richtig anfühlte.

Ada: Und - bereit für das große Date?

Elizabeth: Nervös ...

Ada: Weil er dein Chef ist? ;)

Elizabeth: Ist er nicht! Nur Vorstandsebene. Und extrem schlau.

Ada: Hässlich ist er auch nicht.

Es stimmte. Brad war nicht ihr Chef, er leitete als CFO die Finanzabteilung. Sie war dem Vertriebsleiter unterstellt und der seinerseits dem COO. Sie und Brad hatten im Tagesgeschäft kaum miteinander zu tun. Näher kennengelernt hatten sie sich erst in den letzten Monaten, nachdem sie gebeten worden war, auf einigen Investorenkonferenzen zu sprechen. Dort sollte sie ihren Verkaufssermon, mit dem sie unzählige Kunden erfolgreich bequatscht hatte, etwas umformuliert zum Besten geben.

Als Brad sie ein paar Tage nach den Drinks in der Hotelbar zu einem "richtigen Date" einlud, zögerte Elizabeth zunächst - ob das eine gute Idee war? Aber er versicherte ihr, dass sie nicht gegen Firmenregeln verstießen. Er war weder ihr Vorgesetzter, noch bestimmte er über ihr Gehalt. Und aufgrund ihres Standings im Unternehmen waren sie praktisch fast auf einer Ebene. Er mochte sie, respektierte sie und wollte sie besser kennen lernen. Also sagte sie ja, und es wurde ein fantastischer Abend.

Brad: War toll gestern!

Elizabeth: Vielleicht zu toll?

Brad: Zu toll gibt's nicht. Nächsten Freitag wieder? Beim neuen Thailänder?

Elizabeth: Okay, aber das bleibt erst mal unter uns, ja?

Brad: Klar ;)

Drei Wochen lang konnten die beiden ihre beginnende Beziehung geheim halten. Dann wurden sie am Samstagabend in einem Restaurant am anderen Ende der Stadt von zwei Kollegen gesehen und mussten Farbe bekennen. Am Montagmorgen wusste praktisch das ganze Büro Bescheid. Es gab Tuscheleien unter den Frauen und ständig gutmütige Frotzeleien von den männlichen Vertriebskollegen.

"Hey Lizzy, ich dachte, du hast es auf Kunden abgesehen, nicht auf deine Kollegen."

Elizabeth hoffte sehr, dass damit das Schlimmste überstanden war. Aber am nächsten Tag nahm ihr Chef sie beiseite.

"Schau mal, Elizabeth, ich mag euch beide, dich und Brad, und euer Privatleben geht mich nichts an. Aber bitte halte es raus aus dem Unternehmen. Ich möchte nicht, dass die Geschichte dich von deiner Arbeit ablenkt oder, ähm, deinen Ruf hier beeinträchtigt."

Elizabeths Verlegenheit schlug abrupt um in Missmut. Sie wünschte nur, dass Brad eine ähnliche Gardinenpredigt erhielt.

Ada: Mädelsabend! Immer noch voll beschäftigt mit B?

Elizabeth: Nein

Ada: ?

Elizabeth: Lange Geschichte

Ada: Erzähl mir beim Wein. Um 8 im Sal's?

Nach zwei Monaten voller romantischer Dinner-Dates, täglicher Whatsapp-Nachrichten und sogar einem kurzen Kennenlerntreffen mit ihren Eltern war ihre Beziehung mit Brad in eine Flaute geraten. Er sagte, er habe einfach viel zu tun, aber es war mitten im Quartal, und auf dem Programm standen keine größeren Management- oder Vorstandssitzungen. Er hatte versprochen, dass sie sich Donnerstag nach der Arbeit sehen würden, weshalb sie Adas Einladung zunächst abgesagt hatte. Aber als sie ihren letzten Anruf für den Tag erledigt hatte und Brad in seinem Büro abholen wollte, war der Raum leer.