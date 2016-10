Allgemeine Verunsicherung

Fallstudie: Die Digitalisierung fordert ihren Tribut: Weil die Kunden zu Internetanbietern abwandern, brechen bei einer Versicherung die Zahlen ein. Wie soll der CEO das Unternehmen wieder auf Kurs bringen? Von Helene Endres

Christoph Kadur

Der Geruch von Reis und Fisch lag in der Luft, als Karl Rober sich im Stechschritt der Kantine näherte. Es war 13.45 Uhr. Den ganzen Vormittag hatte der Vorstandsvorsitzende der Köln-Versicherung über den Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres gebrütet. Fast hätte er darüber das Mittagessen vergessen. Dabei war der tägliche Kantinengang ein festes Ritual für ihn. Er mochte den Austausch mit den Kollegen, die aufgeschnappten Gespräche in der Schlange und natürlich das Essen, das ein früherer Sternekoch frisch zubereitete fürs Haus. Dank der familienfreundlichen Arbeitszeiten der Kantine war es überraschend einfach gewesen, ihn abzuwerben.

Nachdem er eine halbe Portion Paella verspeist hatte, verspürte Rober jedoch keinen Appetit mehr. Gleich stand ein Strategietreffen mit anderen Führungskräften an. Die Abschlusszahlen des vergangenen Jahres waren desaströs, eine Besserung schien nicht in Sicht.

Rober nahm sich einen Apfel aus dem Obstkorb und lief kauend die drei Etagen in sein Büro nach oben. Das ungute Gefühl in seiner Körpermitte rührte nicht von den Meeresfrüchten her.

Das Strategietreffen im ungemütlich hart beleuchteten Konferenzraum begann mit einer Präsentation des langjährigen Vertriebschefs Klaus Kerstan. Die Zahlen waren noch schlechter als erwartet: 17 Prozent weniger Neuabschlüsse als im Vorjahr, im Zehn-Jahres-Vergleich sogar 44 Prozent weniger. Die Erlöse durch die Außendienstmitarbeiter befanden sich im freien Fall und wurden nur zu einem geringen Teil durch Onlineabschlüsse aufgefangen.

"Was ist mit deiner Truppe los?", fragte Rober seinen obersten Vertriebler.

"Die machen alles wie immer", erwiderte der. "Aber wir kommen nicht mehr an die Kunden ran. Die vergleichen im Internet, suchen sich den billigsten Anbieter raus. Die Vergleichsportale für Versicherungen, zum Beispiel bei Autos, sind idiotensicher."

"Und wieso sind wir da nicht dabei?"

"Wir sind dabei - aber viel zu teuer. Und wenn die Kunden ihre Autoversicherung im Netz gemacht haben, wechseln sie mit dem Rest oft auch. Die Loyalität zur Marke oder dem Versicherungsvertreter ist nahezu weg."

"Wer braucht schon noch persönliche Beratung, wenn sich alles googeln lässt", brachte Silke Tabner, die Kommunikationschefin, das Dilemma auf den Punkt. "Außerdem haben wir ein Problem bei der Ansprache der unter 25-Jährigen. Die jungen Leute wollen keine langfristigen Verträge. Und sie sagen uns: Meinem Vater habt ihr 10 Prozent bei seiner Lebensversicherung versprochen, jetzt kriegt er kaum noch was. Ich glaube euch nichts mehr."