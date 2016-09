Fünf Minuten mit ... Reinhard Selten

Herr Selten, Ihr Kollege John Nash wurde durch den Film "A Beautiful Mind" bekannt. Wird es auch einen Film über Sie geben?

Selten: Das glaube ich nicht. Bei Nash lag mit seiner Krankheit ein dramatisches Thema vor. Der Film ist künstlerisch gut gemacht. Er ist aber keine Dokumentation. Der Regisseur wollte die Situation eines Schizophrenen darstellen und hat dabei die tatsächlichen Umstände verzerrt. In dem Film arbeitete Nash für die amerikanische Spionageabwehr, was in der Realität nicht der Fall war. Er sah auch keine imaginären Personen, sondern hörte nur Stimmen. Ein besseres Bild liefert die Biografie, die dem Film zugrunde liegt.

Trotzdem war Ihr Leben filmreif. Was war darin der wichtigste Moment?

Selten: Das war sicher die Nobelpreisverleihung in Stockholm. Ich habe das damals erst nicht geglaubt. Ich hielt mich für einen guten Wissenschaftler, aber für keinen überragenden. Die Favoriten waren für mich Robert Aumann und Lloyd Shapley, die dann später den Preis auch erhielten. Sie waren unter den Spieltheoretikern die großen Figuren. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass sich plötzlich Journalisten für meine Arbeit interessierten.

Kein anderer Deutscher hat je den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Woran liegt das?

Selten: Ich habe den Nobelpreis für zwei Artikel bekommen, die Jahrzehnte zuvor publiziert worden waren. Die Kommission möchte nichts falsch machen. Dass eine Idee bleibt, ist viel wahrscheinlicher, wenn sie schon lange existiert. Es hat auch historische Gründe, dass aus Deutschland sonst keine Preisträger stammen. Im "Dritten Reich" wurden keine Entdeckungen gemacht. Nach dem Krieg musste die Wissenschaft viel nachholen. Aber heute gibt es auch hierzulande hervorragende Forscher. Es könnte durchaus sein, dass bald wieder ein deutscher Ökonom einen Nobelpreis gewinnt.

Sie haben sich nie vom Mainstream beeindrucken lassen. Ist das eine Voraussetzung für neue Erkenntnisse?

Selten: Ja, um etwas grundlegend Neues zu finden, muss man Vorurteile zerstören. Das gelingt nur, wenn man aus dem Hauptstrom ausbricht. Es ist schwierig, aber einfache Probleme haben mich sowieso nie interessiert. Ich würde jungen Wissenschaftlern raten, mutig neue Ideen zu verfolgen. Die Risiken von Meinungskonflikten werden ohnehin sehr überschätzt.

In welchem Forschungsgebiet erwarten Sie die größten Fortschritte?

Selten: Bei der Forschung zu eingeschränkter Rationalität. Die neoklassische Theorie lässt einen da im Stich. Die Modelle spiegeln die Realität nicht wider. Auch die Ökonomen selbst sind irrationaler, als sie glauben. Sie überschätzen ihr Wissen. Im Grunde wissen wir fast nichts über die Wirtschaft, und das, was wir glauben, stützt sich auf falsche Modelle. Wenn wir in ihnen leben würden, würden wir uns rational verhalten. Aber das tun wir nicht.

Wird es je exakte Prognosen geben?

Selten: Man wird nie alles vorhersagen können. Verlässliche Aussagen werden wir immer nur innerhalb gewisser Grenzen machen können. Die experimentelle Wirtschaftsforschung ist für die Grundlagenforschung sehr wichtig. Experimente lassen sich aber nicht ohne Weiteres auf die reale Wirtschaft übertragen - und das ist meistens auch gar nicht beabsichtigt.

Mit Reinhard Selten sprach Ingmar Höhmann, Redakteur des Harvard Business Managers.

Zum Autor

Der Volkswirt und Mathematiker Reinhard Selten gewann 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi den Wirtschaftsnobelpreis für Forschungen in der Spieltheorie. Selten wurde 1930 in Breslau geboren. Seine Studienzeit verbrachte er in Frankfurt/Main. Nach einem Aufenthalt als Gastprofessor in Berkeley ging er 1969 an die FU Berlin, später nach Bielefeld, dann nach Bonn. Dort baute er das erste Labor für experimentelle Wirtschaftsforschung in Europa auf, an dem er seit seiner Emeritierung weiter aktiv ist.