Selbsttest:

In unserem Test präsentieren wir Ihnen acht Situationen am Arbeitsplatz. Dazu bieten wir Ihnen jeweils vier verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Wählen Sie, wie Sie am ehesten reagieren würden. Am Schluss erfahren Sie, wie groß Ihr Risiko ist, sich von anderen ausnutzen zu lassen.