Wie AT&T den Erfolg misst

Leistungsbeurteilung: Beim Aufbau des Telefonnetzes in den USA schrieb AT&T Wirtschaftsgeschichte. Doch heute steht der Telekomgigant unter Druck: Der technische Fortschritt macht seine traditionelle Technologie überflüssig. Um sich zu wandeln, muss der Konzern das Wissen seiner Mitarbeiter auf künftige Bedürfnisse ausrichten - bei einer Belegschaft von 280.000 Menschen keine leichte Aufgabe.

Getty Images

Anstatt im großen Stil neue Mitarbeiter anzuwerben, setzt AT&T auf die eigenen Leute. Im Zentrum steht dabei das Programm "Workforce 2020", das Rollen und Funktionen zusammenlegt, die Leistungsbewertung neu ausrichtet und Instrumente für die Karriereentwicklung zur Verfügung stellt. In Zusammenarbeit mit der Online-Universität Udacity und der Universität Georgia Tech wurden Möglichkeiten entwickelt, wie Mitarbeiter eigenständig ihr Wissen in gefragten Bereichen vervollständigen können. Jeder Mitarbeiter ist dazu angehalten, sich selbständig neue Fähigkeiten, Rollen und Erfahrungen zu erarbeiten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms Workforce 2020 ist die Erfolgsmessung. Das Unternehmen unterscheidet dabei vier Kategorien, anhand deren beurteilt wird, ob das Programm funktioniert und wie es sich auswirkt: Aktivität, Hydraulik, geschäftliche Ergebnisse und Stimmung.

Aktivität bezieht sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Initiativen, die dem Aufbau von Kenntnissen und Fähigkeiten für die Zukunft dienen. Dazu gehört, fehlende Kompetenzen und Kulturen aufzuspüren, aber auch die Entwicklung neuer Methoden zur Leistungsmessung, die weniger Gewicht auf das Dienstalter und mehr auf echte Ergebnisse und den relativen Wert der verschiedenen Funktionen im Unternehmen legt. Auch die Neudefinition von Rollen und Zuständigkeiten und der Einsatz der Karriereinstrumente durch die Mitarbeiter wird verfolgt. In diese Rubrik fallen auch die Teilnahme an Kursen sowie Fortschritte bei Zertifizierungen und Diplomen. So haben Mitarbeiter bis Mai 2016 1,8 Millionen Kurse erfolgreich absolviert.

Hydraulik erleichtert Mitarbeitern Karriereschritte in alle Richtungen: aufwärts, abwärts, seitwärts und diagonal durch das gesamte Unternehmen. Erfolg in dieser Kategorie hängt mit der Anzahl der Personen zusammen, die neue Rollen übernehmen. Eine Fülle von Ergebnissen, etwa das Funktionieren der internen Pipeline, werden hier beobachtet. Die interne Besetzung von sogenannten MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)-Jobs stieg von 2012 bis 2015 um 20 Prozent an. Diese Zahl ist besonders wichtig, ebenso die Zeit, die für die Besetzung einer offenen Stelle benötigt wird, und die Kosten der Rekrutierung.

Geschäftsergebnisse umfassen Effizienzsteigerungen, aber auch die Bindung von Mitarbeitern mit umfassenden Kenntnissen und Beziehungen im Unternehmen sowie die Geschwindigkeit von Produktentwicklungszyklen. Zum Beispiel konnte die Zeit, die für die Entwicklung eines Angebots von der Idee bis zur weltweiten Verfügbarkeit für Kunden benötigt wird, seit 2014 halbiert werden.

Stimmung bezieht sich auf das Ansehen, das AT&T bei den eigenen Mitarbeitern und bei Außenstehenden genießt. Gemessen wird in diesem Bereich zum Beispiel die Bereitschaft, AT&T als Arbeitgeber zu empfehlen, oder die Erwähnung in den Medien oder von Analysten, die ein gutes Stimmungsbarometer für Veränderungen in der Wahrnehmung sind. 21 Prozent der 1600 veröffentlichten Artikel zum Thema Software für angewandtes Networking im Jahr 2015 behandelten AT&T als Weltmarktführer - der engste Wettbewerber wurde nur in halb so vielen Beiträgen vorgestellt.

Wie AT&T das Programm genau umgesetzt hat und welche Instrumente den Mitarbeitern zur Verfügung standen, beschreiben John Donovan, Chief Strategy Officer bei AT&T und Deloitte Vice Chairman Cathy Benko in ihrem Artikel "Die Belegschaft der Zukunft".



Die Belegschaft der Zukunft Von John Donovan und Cathy Benko



HBM-Beitrag in unserer digitalen Ausgabe



Von John Donovan und Cathy Benko Zur Leseprobe

Artikel Senden

Drucken