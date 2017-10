Jobs für Überflieger

Drohnen: Jeder weiß, dass Drohnen dazu benutzt werden, Luftaufnahmen zu machen. Und dass Unternehmen mit ihrer Hilfe Ware liefern wollen. In Wirklichkeit aber sind sie Teil einer Plattformökonomie, deren Anwendungsmöglichkeiten allein durch die Fantasie begrenzt ist (okay, vielleicht auch ein kleines bisschen durch Regeln und Vorschriften).

DPA

Ölverschmutzung beseitigen

Noch können sie es nicht. Aber fast.

Ein Schwarm von Drohnen der Universität von Buffalo wurde mit Kameras ausgestattet, um nach einem Offshore-Ölunglück Öl, Wasser und die Grenzbereiche beider Flüssigkeiten zu erkennen. Wie der Einsatz zeigte, bieten Drohnenschwärme tatsächlich die Chance, das Ausmaß von Verschmutzungen kostengünstig und zeitnah einzuschätzen und zu kartografieren.

Menschen befördern

Kommt darauf an, wo es hingehen soll.

Die erste Passagierdrohne soll noch in diesem Jahr in Dubai starten. Allerdings bringen uns Drohnen auch heute schon auf andere Weise an fremde Orte: Fotos, die von Drohnen aufgenommen wurden, kreieren faszinierende virtuelle Welten, die es zu entdecken gilt. Je nach Definition zählen auch selbstfahrende Autos als "unbemannte Vehikel" zu den Drohnen. Wenn Sie auf der Suche nach einer standardisierten Anwendung sind, finden Sie sie bei Ford. Der Automobilhersteller hält ein Patent für Drohnen, die Gefahrenzonen identifizieren und diese Informationen an autonom fahrende Autos schicken.

Artikel Senden

Drucken