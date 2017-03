Wer taugt zum CEO?

Studie: Eine Studie zeigt, dass Personalchefs überraschend viel mit CEOs gemeinsam haben.

In ihrer Studie analysierten die Forscher Ellie Filler und Dave Ullrich 360°-Beurteilungen von Tausenden Führungskräften in sechs Vorstandsfunktionen: CEO, CHRO, CFO, COO, CIO und CMO. Für jeden Manager lag eine Bewertung von 14 Führungseigenschaften auf einer Skala von eins bis sieben vor. Das überraschende Ergebnis: Die Eigenschaften von CHROs, also Personalvorständen, hatten (abgesehen vom COO) die größte Ähnlichkeit mit denen des Unternehmenschefs.

Die Personalabteilung steht seit Jahren in der Kritik. In unserer Edition Personalmanagement fassen wir die Debatte zusammen und zeigen, wie die Zukunft für Human Resources aussieht. Schließlich belegen Beispiele, dass der CHRO durchaus derjenige sein kann, der eine neue Geschäftstrategie möglich macht.



