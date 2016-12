"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne"

Strategie: Manche Sätze verfolgen einen eine Karriere lang. Und werden zum Lebensmotto. Die Top-Managerinnen Simone Menne, Jurate Keblyte und Moya Doherty verraten die Sprüche, mit denen sie es an die Spitze geschafft haben. Von Helene Endres

Was haben Moya Doherty, Miterfinderin von Riverdance, Simone Menne, Finanzvorstand bei Böhringer Ingelheim, und Jurate Keblyte, Finanzvorstand beim Roboterhersteller Kuka gemeinsam? Sie haben ein Lebensmotto, das immer mehr zur Strategie wurde und den Chefinnen bei ihren Karrieren Halt gibt. Was ihr jeweiliger Leitsatz ist, haben sie uns in sehr persönlichen Gesprächen verraten - in den tiefen Sesseln des Global Female Leaders Kongresses in Berlin.

Simone Menne ist seit September 2016 Chief Financial Officer bei Böhringer-Ingelheim, zuvor hatte Menne diese Position bei der Lufthansa inne.

"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne."

Hermann Hesse

Neuerfindung treibt mich an. Ich war zwar 26 Jahre bei der Lufthansa, aber ich habe alle drei bis fünf Jahre etwas anderes gemacht - auch sehr unterschiedliche Sachen an sehr unterschiedlichen Orten. Wann es Zeit für einen Wechsel war, merkte ich, wenn mit langweilig wurde.

"Was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling." Das hat angeblich Laotse gesagt, und diesen Spruch finde ich sehr treffend. Denn das Wichtigste ist: Dass man immer wieder rausgeht; dass man keine Angst hat vor Veränderung.

Dann kommt noch Hermann Hesse dazu: "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." Die Frage ist ja: Wie erfindet man sich immer wieder neu, um sich immer wieder gut genug den veränderten Gegebenheiten zu stellen?

Ich habe meine Karriere nicht Schritt für Schritt geplant. Mir war nur immer wichtig: Ich will einen spannenden Job. Und ich bin oft ein Risiko eingegangen - mein zweiter Job war beispielsweise in Lagos. Da sagt natürlich jeder: Eine Frau, die das macht, Respekt. Damit fällt man auf. Außerdem habe ich offen gesagt, dass ich Karriere machen will.

In die Topjobs wird nur berufen, wer loyal ist und für etwas steht. Es muss allen klar sein, dass man nicht korrumpierbar ist, nicht opportunistisch - sondern Werte hat und lebt.



