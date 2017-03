Anfang des 20. Jhs.: Geburtsstunde des Personalwesens als Konzernfunktion. Nachdem Stahl und Öl die US-Wirtschaft im 19. Jahrhundert transformiert haben, ist klar, dass das Management der Arbeitnehmer eine eigene Unternehmensfunktion werden muss. 20er Jahre: Die Wirtschaft boomt, und gute Arbeitskräfte sind schwer zu bekommen und noch schwerer zu halten. Das Personalwesen sagt den Vorgesetzten, dass sie ihre Mitarbeiter gut behandeln sollen. 30er Jahre: Während der Weltwirtschaftskrise fahren die Vorgesetzten einen harten Kurs gegenüber den Arbeitnehmern. Das Personalwesen empfinden sie als Hindernis. Die Arbeiter lassen fast alles mit sich machen. Personalentwicklung findet praktisch nicht statt. 50er Jahre: Nach dem Zweiten Weltkrieg kämpft die US-Industrie mit einem beispiellosen Arbeitskräftemangel. Ein Drittel der Topmanager stirbt, und es gibt keine Nachfolger. Die Personalabteilungen erfinden daher eine Vielzahl revolutionärer Einstellungs- und Entwicklungsprogramme. 70er Jahre: Die Konjunktur kühlt ab, und Arbeitskräfte gibt es wieder reichlich. Die Unternehmen streichen nach und nach all die Programme, mit denen sie nach dem Krieg Personal angelockt und ausgebildet haben. Anfang der 80er Jahre: Die USA rutschen in eine tiefe Rezession, die Arbeiter klammern sich an ihre Jobs. Statt in das Personalwesen zu investieren, übertragen die Unternehmen Neueinstellungen und Personalentwicklung den Linienmanagern, die weder die Zeit noch die entsprechende Ausbildung haben. Ende der 90er Jahre: Im Dotcom-Boom konkurrieren die Unternehmen erbittert um die Gunst der Arbeitskräfte, um ihren steigenden Personalbedarf decken zu können. Das Personalwesen erlebt kurzzeitig wieder eine Blüte, wobei es primär um Personalbeschaffung und Mitarbeiterbindung geht. 2001: Als die Dotcom-Blase platzt und die Wirtschaft einbricht, sehen die Unternehmen keine Veranlassung, Personal einzustellen. Die Produktivität steigt, Löhne und Gehälter stagnieren, und das Personalwesen verliert den Einfluss, den es im Boom hatte. 2015: Die Auswirkungen der Krise des Jahres 2008 sind noch nicht ganz überwunden, und die meisten Menschen mit einem festen Arbeitsplatz trauen sich noch nicht zu kündigen. Deshalb sehen die Topmanager bislang keinen großen Bedarf an Personalprogrammen. Die Personalabteilung muss Initiativen gut begründen.