Performance: Viele Arbeitnehmer verabscheuen Leistungsbeurteilungen nach Noten; umgekehrt hassen viele Vorgesetzte die Pflicht zur Bewertung. Warum das Verhalten von Menschen oft falsch interpretiert wird.

Eine wegweisende Studie von Edward Jones und Victor Harris zeigte schon in den 60er Jahren, dass Menschen das Verhalten anderer eher deren Charaktereigenschaften zuschreiben als den Umständen.

Wenn ein Auto mit quietschenden Reifen an uns vorbeirast, ärgern wir uns meist über den vermeintlich idiotischen Fahrer und kommen nicht auf die Idee, dass es sich auch um einen Notfall handelt könnte. Bezogen auf die Arbeitswelt ist ein gutes Beispiel für diese Art kognitiver Verzerrung - auch bekannt als "Attributionsfehler" - die verbreitete Annahme, dass sich die Mitarbeiter, die in der Vergangenheit die schlechtesten Leistungen gezeigt haben, auch in Zukunft als die schwächsten Kräfte erweisen werden und deshalb entlassen werden sollten. Faktoren wie gutes oder schlechtes Management oder die betrieblichen Bedingungen, auf die Angestellte keinen Einfluss haben, werden dabei außer Acht gelassen.

Dieses Modell ist natürlich sehr schmeichelhaft für diejenigen, denen es gelungen ist, in Führungspositionen aufzusteigen - jene "A"-Spieler, deren Erfolg ihren überragenden Fähigkeiten zugeschrieben wird und nicht einfach ihrem Glück. Dies kann einer der Gründe sein, warum dieses Modell so lange Zeit Bestand hatte, obwohl doch zahlreiche Beweise vorlagen, um es zu widerlegen.

Selbst wenn "A"-Spieler in verschiedenen Umfeldern anscheinend gute Leistungen erbringen (gemessen wurde das selten), liegt dies vielleicht am "Heiligenschein-Effekt" - einer weiteren kognitiven Verzerrung ähnlich der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn Menschen bereits erfolgreich sind, eröffnen sich ihnen mehr Möglichkeiten als anderen, außerdem wird von ihnen mehr gefordert, daher erbringen sie auch bessere Leistungen.

Verzerrungen spielen auch bei individuellen Leistungsbeurteilungen eine Rolle. Entscheidungsträger messen dem Verhalten in der Vergangenheit zu viel Bedeutung bei oder lassen sich bei der Beurteilung von Stereotypen leiten.

Doch der Verzicht auf erzwungene Rankings oder starre Bewertungsskalen allein verhindert noch keine Vorurteile. Diskriminierungen und Verzerrungen spielen bei qualitativen Bewertungen weiterhin eine große Rolle. In gewisser Hinsicht machten es die älteren, schwerfälligeren Systeme der Leistungsbeurteilung den Managern sogar schwerer, die Scheuklappen aufzubehalten - das formalisierte Feedback anderer Beteiligter bildete ein Gegengewicht zur Tendenz von Vorgesetzten, nur ihre Stars und deren positive Eigenschaften zu loben und den Beitrag anderer zu übersehen.

Bei jeder Beurteilung, ganz gleich ob diese nun über numerische Bewertungen erfolgt oder nicht, spielt Intuition eine Rolle - und das bringt die Gefahr von Vorurteilen und Verzerrungen mit sich.

Statt vergangene Leistungen zu bewerten, plädieren der Managementprofessor Peter Capelli und die Wissenschaftlerin Anna Tavis für eine neue Form schnellen Feedbacks. So beschreiben sie in ihrem Beitrag "Die Bewertung von Mitarbeitern revolutionieren" in der November-Ausgabe des Havard Business Managers.



Zu den Autoren Peter Cappelli ist Managementprofessor an der Wharton School of Business der Universität von Pennsylvania. Er veröffentliche mehrere Bücher, zuletzt eine Untersuchung über die Frage, ob sich eine teure Collegeausbildung in den USA wirtschaftlich auszahlt.



Anna Tavis ist wissenschaftliche Leiterin des Programms für Human Capital Management an der Columbia University in New York City und Mitherausgeberin von "People + Strategy", einer Fachzeitschrift für Führungskräfte im Personalwesen.

