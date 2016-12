Managern fehlen wichtige Kompetenzen

Führung: Über drei Viertel der Führungskräfte beurteilen digital Leadership als wichtig, bewerten ihre eigene Expertise darin jedoch als eher schwach ausgeprägt. Dennoch sieht die Hälfte der Befragten in einer Untersuchung deutscher Unternehmen keinen Handlungsbedarf. Von Rolf van Dick

Unternehmen aus dem Silicon Valley werden häufig als Vorbilder für Digital Leadership genannt. Das ist bei Google seit der Gründung normal, Tools wie cloudbasierte IT werden dort unternehmensweit genutzt, nicht nur in der Forschung & Entwicklung oder der Kommunikation mit Kunden, sondern auch in der täglichen Personalführung. Doch der Blick auf die Tools verstellt die Tatsache, dass Digital Leadership etwas anderes bedeutet. Laut Frank Kohl-Boas, bei Google Chef für Human Resources Northwest, Central und Eastern Europe geht es darum, im Alltag den Mitarbeitern mehr Vertrauen zu schenken, sie einzubeziehen, mehr Flexibilität und mehr Kooperation zuzulassen. Ist das gegeben, leisten digitale Tools wertvolle Unterstützung.

In Unternehmen wie Google funktioniert das. Aber wie sieht das bei Entscheidern und Mitarbeitern deutscher Unternehmen aus? Meine Kollegen von der Goethe Universität und ich haben gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Groß & Cie., der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und der Fachzeitschrift Personalwirtschaft im Frühjahr 2016 325 Manager befragt. Davon waren 60 Geschäftsführer und 180 Führungskräfte aus allen Branchen und von Unternehmen verschiedenster Größe - von kleinen Betrieben mit weniger als 20 Mitarbeitern (7 Prozent) bis zu großen Unternehmen mit über 5000 Mitarbeitern (38 Prozent). Vertreten waren auch Befragte aus Dax-Unternehmen und anderen Konzernen wie Allianz, Audi, Continental, Daimler, Danone, Deutsche Bahn, Linde, Munich Re, RWE, Samsung oder ThyssenKrupp.

Die Hälfte der Manager will nichts ändern

Wir wollten zunächst etwas über die Bedeutung von Digital Leadership für alle Unternehmensbereiche erfahren - von Kundenservice, Marketing und Vertrieb, über Produktion und Logistik bis zu Personalführung und Einkauf. Hier waren sich die Befragten einig und bewerteten das Thema für alle Bereiche heute als wichtig und für die Zukunft als noch wichtiger. Beispiel Kundenservice: fast drei Viertel der Befragten stufen Digital Leadership aktuell als sehr wichtig oder unabdingbar ein, für die Zukunft stimmen dem sogar über 80 Prozent zu.

Bei der Umsetzung sieht es anders aus. Weniger als ein Viertel der Befragten sieht Digital Leadership als etabliert an und bei weniger als 50 Prozent ist es Teil der aktuellen Planungen für die Zukunft des Unternehmens.

Hier finden sich auch Unterschiede zwischen den Branchen: Während die Autobauer und ihre Zulieferer und die IT- und Telekommunikationsunternehmen etwas besser aufgestellt sind, sieht es bei Chemie und Pharma, aber auch in der Finanzwelt und bei den Beratungen noch schlechter aus als im Durchschnitt.

Frank Boas-Kohl, den wir als Experten mit unseren Ergebnissen konfrontierten, überraschte insbesondere die Tatsache, dass Digital Leadership für über 50 Prozent der Befragten "kein Thema" ist. Er sagt "...da frage ich mich schon, ob das ganze Ausmaß der digitalen Transformation auch für die Führung wahrgenommen wird. Es ist höchste Zeit, das Thema schneller, mit mehr Mut und aufgrund seiner Tragweite tiefgreifend im Unternehmen anzugehen."

