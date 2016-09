Fehler herbeireden - und dadurch vermeiden

Projektmangement: Nobelpreisträger Daniel Kahneman erklärt, wie mit Hilfe der Methode Premortem Fehler vermieden werden können.

Was wäre, wenn man Fehler antizipieren könnte? Durchspielen, wie es wäre, ein desaströs gelaufenes Projekt bereits hinter sich zu haben? Der Soziologe Gary Klein beschrieb eine Methode für genau dieses Vorgehen in seinem Artikel "Autopsie am lebenden Objekt". Dabei versetzt sich das Team vor dem Start eines Projekts in die Zeit nach dessen Ende - und stellt sich vor, wie es gescheitert ist. Jedes Mitglied formuliert, wie es zu diesem grandiosen Misserfolg kam. Klein nennt dieses Vorgehen "Premortem".

So entsteht eine Liste möglicher Fehlerquellen - die man dann vorsichtig umschiffen kann.

Nobelpreisträger Daniel Kahneman erklärt, wie das funktioniert.

Der Umgang mit Fehler ist nicht leicht. Darum haben wir dem Thema die Titelgeschichte der September-Ausgabe gewidmet. Dort zeigen die Professoren Julian Birkinshaw von der London Business School und Martine Haas von der Wharton School in Pennsylvania wie Manager den Wert jedes Misserfolgs ermitteln können. So werden die Fehler messbar - und damit zu managen. Jetzt online lesen oder das Heft bestellen.



