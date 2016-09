Offene Gespräche statt bittere Pillen

Risikomanagement: Wie der Schweizer Pharmakonzern Roche mit dem Scheitern von Experimenten umgeht.

Pharmaunternehmen arbeiten in einem Umfeld mit hohem Einsatz: Der Lohn für eine erfolgreiche Innovation ist sehr hoch, aber die Mehrheit der Projekte zur Entwicklung neuer Medikamente scheitert. Als einer der größten Akteure in der Branche ist der Schweizer Pharmakonzern Roche deshalb immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das richtige Gleichgewicht zwischen Risiko und Vorsicht zu finden.

Multiplikatoren gesucht

Um die positiven Seiten von Experimenten besser nutzen zu können, startete 2015 bei Roche ein geschäftsbereichsübergreifendes Team eine Initiative zur Überprüfung fehlgeschlagener Projekte. Zu diesem Zweck wurden 10 Teams mit je 6 bis 15 Personen ausgewählt, die in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens beschäftigt waren. Die Teamleiter wurden gebeten, einen dreimonatigen Pilotversuch durchzuführen.

In den Einführungsgesprächen wurden die Gruppen von ihren Leitern daran erinnert, wie wichtig es sei, aus Misserfolgen zu lernen, und anschließend gebeten, von einem kürzlich gescheiterten Projekt zu erzählen. Bei zwei bis vier zusätzlichen Treffen wurden die Teammitglieder dazu angehalten, weitere Beispiele ihrer eigenen Misserfolge anzuführen.

Die Teilnehmer waren bei den Gesprächsrunden zunächst sehr zurückhaltend. Ein Teamleiter beobachtete: "In der ersten Besprechung waren manche noch sehr auf der Hut, aber die zweite lief schon viel besser und dauerte länger als geplant." Ein anderer Teamleiter sagte über den Verlauf des ersten Treffens, er sei überrascht gewesen, wie schnell die Leute im Laufe des Projekts Vertrauen zueinander gefasst hätten.

Die Gesprächskreise halfen vielen Teilnehmern zu erkennen, wie wichtig Misserfolge für ihre persönliche Entwicklung waren. Eine Managerin beschrieb beispielsweise ein Projekt, das gescheitert war, weil sie es zu lange unter Ausschluss von anderen Interessengruppen weiterbetrieben hatte. Ein anderer sprach davon, dass er sich in einer neuen Rolle als Führungskraft zu sehr darauf konzentriert hatte, die Kennzahlen zu erreichen, und dadurch die zwischenmenschlichen Probleme in seinem Team nicht wahrgenommen hatte. Beiden half das öffentliche Reflektieren dabei, ihre Strategien anzupassen.

Erfahrungen austauschen

Andere Teilnehmer erzählten von ihren Kunden oder ihrem Marktumfeld. Den Mitgliedern eines Teams wurde etwa bewusst, dass sie einen wichtigen Kunden verloren hatten, weil sie zu sehr mit ihrem eigenen Programm beschäftigt waren und nicht auf die Fragen des Kunden eingegangen waren. Ein anderes Projekt scheiterte, weil das Team nicht erkannt hatte, wer der eigentliche Entscheidungsträger beim Kundenunternehmen war. Ihre Hauptkontaktperson schien verantwortlich zu sein und gab ihnen Informationen, hatte aber im Grunde nur sehr wenig Einfluss. Die Gespräche halfen dem Unternehmen, die Zusammenarbeit mit wichtigen externen Partnern zu verbessern.

Doch auch die Teamentwicklung profitierte von den Runden: "Es war eine großartige Chance, die Zusammenarbeit von Anfang an auf eine solidere Basis zu stellen", berichtete etwa ein Teamleiter. Ein anderer pflichtete ihm bei: "Der Prozess half uns dabei, Spannungen innerhalb der Gruppe abzubauen."

Neue Perspektiven einnehmen

Darüber hinaus kamen einige Vorschläge zur Verbesserung der internen Prozesse ans Licht. Eine Abteilungsleiterin schlug vor, die Diskussionen innerhalb der Gruppen auf spezifische und aktuelle Projekte zu lenken, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen, die sich daraus ergaben, unmittelbar anwendbar waren. Ihr war aufgefallen, dass viele Mitstreiter versuchten, sich selbst zu schützen, indem sie nur über Dinge sprachen, die weit zurücklagen: "Das ist in Ordnung, wenn man die allgemeine Kommunikationskultur verbessern möchte. Aber das hilft wenig, wenn man Erkenntnisse über den Markt gewinnen will", so ihre Einordnung.

Am Ende waren sich alle Teamleiter einig, dass strukturierte, semi-formale Untersuchungen von Misserfolgen sehr sinnvoll sind. Ein Teamleiter formulierte es so: "Es ist nicht selbstverständlich, offen über persönliche Misserfolge zu sprechen. Man muss den Menschen Zeit geben und kann das nicht einfach nur zu einem weiteren Tagesordnungspunkt des normalen Besprechungsrhythmus machen. Wenn man es wirklich ernst meint mit einer neuen Fehlerkultur, muss man dafür den Raum schaffen und es bei allen Mitarbeitern ganz oben auf der Prioritätenliste eintragen."

Aus Fehlern lernen

Warum sich Scheitern lohnt - eine Anleitung in drei Schritten



Zu den Autoren Julian Birkinshaw ist Professor für Strategie und Unternehmertum an der London Business School. Beim renommierten Thinkers-50-Ranking, bei dem alle zwei Jahre die besten Managementvordenker der Welt gekürt werden, landete er 2015 auf Platz 43.



Martine Haas ist Professorin für Management an der Wharton School der University of Pennsylvania.

