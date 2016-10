Die Top-CEOs des Jahres

Ranking: Viele CEOs denken und handeln kurzfristig, vor allem aufgrund des Drucks von Märkten und Aktionären. Einige Manager liefern jedoch über viele Jahre eine hervorragende Leistung. Unser Ranking stellt die 100 besten Topmanager vor. Jetzt am Kiosk kaufen oder gleich online lesen. Von Christoph Seeger

Lohnt sich langfristiges Denken und Handeln in einer sich rasch wandelnden Welt mit mächtigen institutionellen Investoren, die schnelle Erfolge sehen wollen? Es lohnt sich. Zum vierten Mal präsentieren wir unser Ranking der 100 besten CEOs. Und wieder haben wir hochverdiente, renommierte Manager auf den Spitzenrängen (Rang 4 belegt der langjährige Adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer, der das Steuer gerade an seinen Nachfolger Kasper Rorstedt übergeben hat). Um in unserer Untersuchung ganz oben zu landen, müssen die CEOs nicht nur über einen langen Zeitraum eine hervorragende Aktienrendite einfahren. Zusätzlich wird auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Aspekte ein "Rang Nachhaltigkeit" ermittelt, der entscheidend für die Gesamtplatzierung sein kann. Das Ranking, mehr zur Methode und Interviews mit den Siegern finden Sie ab Seite 10.

Das Ranking Welche CEOs sind dabei? Um unsere Rangliste der besten CEOs zusammenzustellen, haben wir diejenigen Unternehmen bewertet, die Ende 2015 im S&P Global 1200 vertreten waren. Der Index bildet 70 Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung ab. Er umfasst Konzerne aus Nord­amerika, Europa, Asien, Lateinamerika und Australien. Wir identifizierten ihre CEOs, berücksichtigten in unserem Ranking aber nur diejenigen, deren ­Leistung wir über einen ausreichend langen Zei­traum beurteilen konnten. Das heißt, wir schlossen CEOs aus, die weniger als zwei Jahre im Amt waren. Auße­rdem filterten wir die Personen heraus, die vorbestraft oder inhaftiert worden waren. Am Ende kamen wir auf 895 CEOs aus 886 Unternehmen (einige Firmen hatten diese Position doppelt besetzt). Diese Führungskräfte leiteten Unternehmen aus 32 Ländern. Welche Finanzkennzahlen verwenden wir? - länderbereinigte Aktienrenditen (inklusive reinvestierter Dividenden), bei denen alle Anstiege herausgerechnet sind, die auf eine Verbesserung des lokalen Aktienmarktes zurückzuführen sind; - branchenbereinigte Aktienrenditen (inklusive reinvestierter Dividenden), bei denen alle Anstiege herausgerechnet sind, die nur auf einen allgemeinen Aufschwung der jeweiligen Branche zurückgehen; - Veränderungen der Marktkapitalisierung, bereinigt um Dividenden, Aktienemissionen und Aktienrückkäufe. Dann listeten wir die CEOs anhand aller drei Kennzahlen (den ersten Platz erreichte der Beste, der 895. war das Schlusslicht) und berechneten den Durchschnitt der drei Ranglisten, um ein finales Ranking des finanziellen Erfolgs zu erhalten. Drei Kennziffern zu verwenden ist ein robuster und ausgewogener Ansatz: Während länder- und branchenbereinigte Renditen das Ergebnis zugunsten kleinerer Unter­nehmen verzerren (bei kleiner Ausgangsbasis ist es einfacher, hohe Renditen zu erhalten), verzerrt die dritte das Resultat zugunsten großer Unternehmen. Unser Forschungsteam wurde geleitet von Nana von Bernuth von der ­französischen Wirtschaftshochschule Insead. Ihr zur Seite standen die Programmiererinnen Christina von Plate und Peggy Lam sowie die Datenexperten Morand Studer und Gustavo Sophia von der Beratungsgesellschaft Eleven Strategy & Management. Wir trugen die Finanzinformationen für jedes Unternehmen mithilfe der Datenbanken Datastream und Worldscope zusammen und berechneten sie von dem Tag, an dem ein CEO seinen Posten angetreten hatte, bis zum 30. April 2016. (Bei CEOs, die vor 1995 ins Amt gekommen waren, errechneten wir die Rendite ab dem 1. Januar 1995, weil Angaben zur branchenbereinigten Rendite erst seitdem existieren.) Für die CEO-Amtszeiten bestimmten wir schließlich drei Kennzahlen:Dann listeten wir die CEOs anhand aller drei Kennzahlen (den ersten Platz erreichte der Beste, der 895. war das Schlusslicht) und berechneten den Durchschnitt der drei Ranglisten, um ein finales Ranking des finanziellen Erfolgs zu erhalten. Drei Kennziffern zu verwenden ist ein robuster und ausgewogener Ansatz: Während länder- und branchenbereinigte Renditen das Ergebnis zugunsten kleinerer Unter­nehmen verzerren (bei kleiner Ausgangsbasis ist es einfacher, hohe Renditen zu erhalten), verzerrt die dritte das Resultat zugunsten großer Unternehmen.

Wie entsteht das Ranking der Nachhaltigkeit? Um die Leistung der CEOs bei nicht finanziellen Aspekten zu messen, kooperierten wir mit Sustainalytics, einem führenden Forschungsunternehmen zu Fragen der Nachhaltigkeit. Es arbeitet hauptsächlich für Finanzinstitutionen und Vermögensverwalter und bewertet die ESG-Performance von Unternehmen (die Abkürzung steht für „Environmental, Social and Governance“ – ökologische, soziale und ethische Aspekte). Außerdem nahmen wir die Hilfe von CSRHub in Anspruch. Dieser Dienstleister aggregiert die ESG-Daten von neun Forschungsunternehmen. Seine Kunden sind vorrangig Firmen, die ihre eigene ESG-Leistung verbessern wollen. Für jedes Unternehmen in unserer Datenbank errechneten wir einen Nachhaltigkeitsrang auf Basis der Daten von Sustainalytics und einen auf Grundlage der Daten von CSRHub. Wie kommt das Endergebnis zustande?

Ranglisten der weltbesten CEOs hat der Harvard Business Manager in den Ausgaben Januar 2013, Um zu einem Gesamtranking zu kommen, gewichteten wir den Rangplatz beim finanziellen Erfolg mit 80 Prozent und die beiden Positionen in den Nachhaltigkeitsranglisten mit je 10 Prozent. Wir schlossen diejenigen CEOs aus, die bis zum 30. Juni 2016 aus dem Amt geschieden waren. Das Konzept unseres CEO-Rankings stammt von den Insead-Professoren Morten T. Hansen, Herminia Ibarra und Urs Peyer.Ranglisten der weltbesten CEOs hat der Harvard Business Manager in den Ausgaben Februar 2010 Dezember 2014 und November 2015 veröffentlicht. Für die diesjährige Ausgabe haben wir die Methode angepasst.

Auffallend gering ist der Anteil der Topmanagerinnen. Nur zwei Frauen haben es unter die 100 besten CEOs der Welt geschafft: Debra Cafaro vom US-Finanzdienstleister Ventas und Marillyn Hewson vom US-Industriekonzern Lockheed Martin. Der geringe Frauenanteil hat weniger mit der Performance als mit der insgesamt schwachen Präsenz von Managerinnen in der analysierten Gruppe zu tun. Unter den CEOs der untersuchten 886 Aktiengesellschaften aus dem Index S&P Global 1200 waren nur 28 Frauen, also gerade mal 3 Prozent. So ist das Ranking letztlich ein Abbild der Wirklichkeit.

Thomas Skou

1. Lars Rebien Sørensen

CEO und Chairman Novo Nordisk

Firmensitz: Dänemark

Branche: Gesundheit

CEO seit 2000

Rang finanzieller Erfolg: 6

Rang Nachhaltigkeit: 32 (Sustainalytics ) / 144 (CSRHub)

2. Martin Sorrell

CEO und Chairman WPP

Firmensitz: Großbritannien

Branche: Verbraucherdienste

CEO seit 1986

Rang finanzieller Erfolg: 12

Rang Nachhaltigkeit: 139 (Sustainalytics ) / 57 (CSRHub)

3. Pablo Isla

CEO Inditex

Firmensitz: Spanien

Branche: Einzelhandel

CEO seit 2005

Rang finanzieller Erfolg: 24

Rang Nachhaltigkeit: 71 (Sustainalytics ) / 163 (CSRHub)

4. Herbert Hainer*

CEO Adidas

Firmensitz: Deutschland

Branche: Konsumgüter

CEO seit 2001

Rang finanzieller Erfolg: 46

Rang Nachhaltigkeit: 86 (Sustainalytics ) / 110 (CSRHub)

* Nicht mehr im Amt seit Oktober 2016.

5. Roberto Egydio Setubal

CEO Itaú Unibanco

Firmensitz: Brasilien

Branche: Finanzdienstleistungen

CEO seit 1994

Rang finanzieller Erfolg: 3

Das vollständige CEO-Ranking lesen Sie in unserer November-Ausgabe.



Zum Autor Christoph Seeger ist Chefredakteur des Harvard Business Managers. ist Chefredakteur des Harvard Business Managers.

