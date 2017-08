Maria Krüger und Alessandro Brandolisio vom Hamburger Unternehmen Tools of Innovators wählen für ihre Projekte mit Industriekunden aus einem Set von über 70 Methoden die jeweils passenden aus. Sie haben für unseren Schwerpunkt Innovation in der Praxis bewährte Problemlösungstechniken ausgesucht und illustrieren das Vorgehen anhand von Skizzen.

Was

Bisoziation ist eine besondere Form der Assoziationstechnik, bei der es darum geht, geistige Denkroutinen zu durchbrechen. Anders als bei der Assoziation fordert die Bisoziation dazu auf, zwei üblicherweise nicht miteinander in Verbindung stehende Begriffe gedanklich miteinander zu verknüpfen.

Warum

Durch die erzwungene Kombination sehr unterschiedlicher Begriffe wird der Lösungsraum drastisch erweitert. Die Entwicklung neuartiger, teils überraschender und kreativer Ideen wird auf diese Weise schnell gefördert. Diese Methode dient dazu, das Kreativitätslevel zu erhöhen beziehungsweise hoch zu halten.

Notieren Sie die Bestandteile eines dieser Objekte in den großen Blasen (Beispiel: Seiten) und beschreiben Sie die verschiedenen Eigenschaften jedes Bestandteils (Beispiel: dünn) in den kleinen Blasen.

In Kürze

Benötigtes Material: Fotos, Objekte

Problemlösungsphase: Beginn

Teilnehmerzahl: bis zu 5

Schwierigkeitsgrad: hoch, erfordert ein hohes Maß an Kreativität und Offenheit

Zeitbedarf: 60 Minuten



Quelle: Der Begriff Bisoziation wurde 1964 in Anlehnung an das Wort Assoziation durch den Schriftsteller Arthur Koestler in seinem Werk "The Act of Creation" eingeführt. Laut Koestler ist die Bisoziation ein Schöpfungsakt, der die Entstehung von Kunstwerken sowie das Gewinnen wissenschaftlicher Erkenntnisse erklärt.