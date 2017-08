Maria Krüger und Alessandro Brandolisio vom Hamburger Unternehmen Tools of Innovators wählen für ihre Projekte mit Industriekunden aus einem Set von über 70 Methoden die jeweils passenden aus. Sie haben für unseren Schwerpunkt Innovation in der Praxis bewährte Problemlösungstechniken ausgesucht und illustrieren das Vorgehen anhand von Skizzen.

Was

Scamper: Der Begriff "Scamper" ist ein Akronym: Jeder Buchstabe steht für ein Prinzip, mit dessen Hilfe die Teilnehmer sehr strukturiert verschiedene Bestandteile einer bestehenden Lösung überdenken.



Warum

Innovative Lösungen basieren häufig auf Impulsen aus anderen Fachgebieten. Alles Neue ist stets eine Variation von bereits Existierendem. Die sieben Prinzipien zwingen die Teilnehmer, die verschiedenen Bestandteile einer bestehenden Lösung systematisch mithilfe neuer Impulse und Ideen zu variieren. Daraus entstehen ungewöhnliche neue Ansätze.

Diskutieren Sie die verschiedenen Fragen in der Gruppe. Dokumentieren Sie währenddessen alle Veränderungen, Adaptionen und neuen Ideen jeweils auf einem Din-A5-Blatt in Form einer kleinen Skizze.

Entwickeln Sie ein oder mehrere Fragen für jedes Scamper-Prinzip, die Sie herausfordern, Ihre Idee kritisch zu hinterfragen. Substitute: Ersetzen von Komponenten, Personen, Bestandteilen Combine: Kombinieren mit Funktionen und Bestandteilen anderer Produkte, Services und Lösungen Adapt: Verändern von Komponenten, Funktionen, Personen Magnify: Verändern von Größe oder Maßstab Put to other uses: Überprüfen verschiedener Anwendungsbereiche, Nutzergruppen, Verwendungen Eliminate: Entfernen von Komponenten, Funktionen, Personen, Vereinfachung, Reduktion auf den Kernnutzen Rearrange: Verändern und umkehren von Bestandteilen, Nutzen, Funktionsweisen

In Kürze

Benötigtes Material: Scamper-Checkliste, Papier, mitteldicke Stifte

Problemlösungsphase: erste Lösungsideen vorhanden

Teilnehmerzahl: bis zu 5

Schwierigkeitsgrad: mittel (erfordert Ausdauer, jeden Schritt diszipliniert durchzuführen, klare Struktur gibt jedoch ausreichend Orientierung)

Zeitbedarf: 60 Minuten



Quelle: Die ursprünglichen Scamper-Prinzipien gehen auf den Autor und Werbefachmann Alex Osborne zurück. Er veröffentlichte sie 1953 in seinem Buch "Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving". Das Akronym Scamper wurde von Bob Eberle geprägt, der die Prinzipien 1973 in eine anwendbare, greifbare Methode überführte und in seinem Buch "SCAMPER: Games for Imagination Development" veröffentlichte.