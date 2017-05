Das Geheimnis exzellenter Teams

Editorial: Die Anthropologin Helen Fisher hat die Vorgänge im Gehirn untersucht und die Chemie der Liebe entschlüsselt. Ihre Erkenntnisse hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte nun auf die Zusammensetzung von Teams übertragen. Von Christoph Seeger

Was geht in den Köpfen meiner Mitarbeiter vor? Wer passt zu wem? Wer fehlt noch in der Arbeitsgruppe, um dem Projekt die entscheidenden Impulse zu geben? Wohl jeder Manager möchte das gern wissen, um dann wie ein erfolgreicher Trainer im Sport ein Spitzenteam zusammenzustellen.

Helen Fisher weiß, was in den Köpfen ihrer Mitmenschen vorgeht. Die US-Anthropologin hat die Vorgänge im Gehirn untersucht und dabei die Chemie der Liebe entschlüsselt. Der von ihr entwickelte Persönlichkeitstest funktioniert so gut, dass er von der weltgrößten Onlinedatingfirma Match.com bei der Partnervermittlung eingesetzt wird. Darauf wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte aufmerksam und testete Fishers Forschung. Und siehe da: Auch in Unternehmen funktioniert der Test hervorragend. Er basiert darauf, dass jeder Mensch sich einem von vier Persönlichkeitstypen zuordnen lässt. Jeder Typ hat spezielle Eigenschaften; aber erst in der richtigen Kombination entsteht ein Team, das Spitzenleistungen bringt. Wie das funktioniert, welcher Typ Sie sind und warum der Test anderen Verfahren überlegen ist, erfahren Sie in unserem Schwerpunkt Teamwork ab Seite 19.

Was kommt aus dem besten Labor der Welt? Grundlagenforschung ist teuer und riskant. Viele Unternehmen verzichten deshalb darauf. Dabei sind es gerade die Lösungen für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die nicht nur die Welt verbessern helfen, sondern auch gewaltige Umsatzchancen bieten. Robert Langer vom Massachusetts Institute of Technology hat eine Methode entwickelt, mit der die Erfolgsaussichten in der Forschung erheblich steigen. Langer und seine Kollegen haben 40 Unternehmen gegründet, von denen bis auf eins alle den Durchbruch geschafft haben. Was Sie vom "Edison der Medizin" lernen können, lesen Sie ab Seite 76.



Teamwork

Jede Gruppe ist ein Mix aus vier Pesönlichkeitstypen. Machen Sie den Test und verbessern Sie die Leistung Ihres Teams



Zum Autor Christoph Seeger ist Chefredakteur des Harvard Business Managers. ist Chefredakteur des Harvard Business Managers.

