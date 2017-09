Agiles Management in der Praxis

Sind Sie auch schon agiler geworden? Nein? Dann wird es wohl höchste Zeit. Seit gut zwei Jahren werden Managerinnen und Manager bombardiert mit Beiträgen, Seminarangeboten und Konferenzen rund um das Thema "Agiles Management". Es ist ja nicht so, als hätten alle Führungskräfte vorher von neun bis fünf in ihrer Bürohängematte gelegen. Aber in der Tat: Die Geschwindigkeit, mit der neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle entstehen, nimmt immer mehr zu, und viele Verantwortliche haben darauf noch keine Antworten gefunden.

In dieser Edition haben wir für Sie die besten Texte zum Thema versammelt. Im Teil "Die Methode" ordnen unsere Autoren das neue Konzept in die Welt des Managements ein, sie beschreiben, wie sich agile Methoden immer weiter verbreiten, sie schildern die Schwierigkeiten, mit denen viele Unternehmen beim Wandel ihrer Unternehmenskultur konfrontiert sind, und sie wägen ab - denn nicht für jedes Unternehmen ist jeder Ansatz gleichermaßen geeignet.

Diese Unternehmen sind agiler geworden. Im zweiten Teil der Edition, "Die Praxis" genannt, können Sie nachlesen, welche Erfahrungen Unternehmen bereits mit agilem Management gemacht haben. Der chinesische Internetkonzern Alibaba ist wahrlich ein "sich selbst optimierendes Unternehmen", Mobilfunkanbieter Vodafone setzt auf "Veränderung von unten", die Deutsche Bank, der Internethändler Zalando und der Softwarespezialist Haufe-Umantis haben alle ihren eigenen Weg gefunden und eingeschlagen. Aktuelle Forschungsergebnisse der Universität St. Gallen, der Beratung Kienbaum und der RWTH Aachen ergänzen die Praxisbeispiele. In unserer Fallstudie schließlich können Sie für einen globalen Baukonzern die Frage beantworten: "Ist Holokratie der richtige Weg?" Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.



