Das sind die besten Unis für Wirtschaft und Jura

Hochschulranking nach Fächern: Von Lukas Schürmann

REUTERS Studentin vor der University of California, Berkeley

Die Universität Mannheim gehört im Bereich Wirtschaft zu den zwanzig besten Universitäten der Welt. In einem fachspezifischen Ranking von "Times Higher Education" landet die Hochschule auf Rang 20 - insgesamt vier europäische Unis haben unter die 20 besten geschafft. Fünf Universitäten Europas stehen derweil im Jura-Ranking unter den Top 20; getoppt werden sie von der amerikanischen Duke University.

"Times Higher Education" (THE) veröffentlicht regelmäßig Rankings der besten und angesehensten Universitäten der Welt. Anhand von 13 Leistungsindikatoren beurteilen die Experten die Güte von Lehre, Forschung, Zitationen, internationaler Ausrichtung und Drittmittel-Anwerbung. Jüngst hat THE auf dieser Grundlage die Universität Oxford zur insgesamt besten der Welt gekürt; auch in den fachspezifischen Rankings für Wirtschaftswissenschaften und Jura steht Oxford mindestens unter den besten 6.

Welche weiteren Universitäten es im Bereich Wirtschaft weit oben in die Ranglisten geschafft haben, lesen Sie hier.

Einen Überblick über die Rangliste der besten Universitäten für Jura finden Sie hier.

